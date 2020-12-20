Общество

Россияне назвали лучший подарок на Новый год

Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало предновогоднее исследование банка «Русский стандарт». В нем приняли участие несколько тысяч респондентов - участников групп в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем – презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)», - сообщили авторы исследования, передает РИА Новости.

При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных – 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души – 14%, предоплаченная карта или сертификат – 2%.

Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, подарок, которому будет искренне рад. 27% опрошенных выбирают деньги, а 20% предпочитают обезопасить себя – они дарят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества. Подарок, который, по мнению дарителя, будет полезен в быту, вручают 10,5% респондентов. Совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают 4% опрошенных. А дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты – 3%.

Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. Так, в числе прочих незабываемых подарков респонденты перечислили: «поездка в Турцию как подарок самой себе», «сюрприз от друзей», «101 роза», «рисунки от детей», «автомобиль», «билеты в театр», «гаджеты последних моделей».