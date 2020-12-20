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Общество

Новые новогодние украшения в Пскове появились за счет экономии бюджетных средств

20.12.2020 11:47|ПсковКомментариев: 0

В этом году часть сэкономленных бюджетных средств пошла на новогодние украшения, а также на запчасти для специализированной автотехники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Результаты опроса среди псковичей по стратегии развития города до 2030 года показали, что жители делали акцент именно на благоустройстве города.

«Нам хочется ходить по чистым, красивым, освещенным улицам, чтобы детям было, где поиграть. Когда все благоустроено, чисто, поднимается настроение. К сожалению, мы находимся в рамках ограниченного бюджета. Тем не менее власти города изыскивают все возможности, чтобы поддерживать чистоту и порядок, а также развивать социальную инфраструктуру города», - сказал заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

Теги: #Новый год #благоустройство #ОМСУ #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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