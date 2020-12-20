Еще один пациент с COVID-19 скончался в Псковской области

Еще один человек с COVID-19 умер в Псковской области. За весь период пандемии скончались 93 пациента, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За минувшие сутки в Псковской области выявлено 394 новых случая коронавируса, всего - 19 тысяч 223. Выздоровели 9 тысяч 648 человек, в том числе 289 за сутки.
Статистика по районам следующая:
Псков – 7270
Великие Луки – 3924
Бежаницкий район - 165
Великолукский район – 550
Гдовский район – 184
Дедовичский район – 170
Дновский район - 195
Красногородский район – 112
Куньинский район – 149
Локнянский район - 124
Невельский район – 670
Новоржевский район – 129
Новосокольнический район – 332
Опочецкий район – 472
Островский район – 961
Палкинский район – 228
Печорский район – 383
Плюсский район – 283
Порховский район – 508
Псковский район – 1609
Пустошкинский район – 106
Пушкиногорский район - 147
Пыталовский район – 121
Себежский район – 190
Стругокрасненский район – 164
Усвятский район – 77.