Общество

Еще один пациент с COVID-19 скончался в Псковской области

Еще один человек с COVID-19 умер в Псковской области. За весь период пандемии скончались 93 пациента, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 394 новых случая коронавируса, всего - 19 тысяч 223. Выздоровели 9 тысяч 648 человек, в том числе 289 за сутки.

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Статистика по районам следующая:

Псков – 7270

Великие Луки – 3924

Бежаницкий район - 165

Великолукский район – 550

Гдовский район – 184

Дедовичский район – 170

Дновский район - 195

Красногородский район – 112

Куньинский район – 149

Локнянский район - 124

Невельский район – 670

Новоржевский район – 129

Новосокольнический район – 332

Опочецкий район – 472

Островский район – 961

Палкинский район – 228

Печорский район – 383

Плюсский район – 283

Порховский район – 508

Псковский район – 1609

Пустошкинский район – 106

Пушкиногорский район - 147

Пыталовский район – 121

Себежский район – 190

Стругокрасненский район – 164

Усвятский район – 77.