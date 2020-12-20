Глава Минздрава допустил массовую вакцинацию пожилых со следующей недели

Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
«Мы надеемся на это», - сказал он в эфире программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.
В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей, пишет «Интерфакс».
Накануне Мурашко сказал, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что пандемия COVID-19 закончится к весне.
По данным оперативного штаба на 20 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 948 случаев.