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Общество

Глава Минздрава допустил массовую вакцинацию пожилых со следующей недели

20.12.2020 13:26|ПсковКомментариев: 0

Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы надеемся на это», - сказал он в эфире программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей, пишет «Интерфакс».

Накануне Мурашко сказал, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что пандемия COVID-19 закончится к весне.

По данным оперативного штаба на 20 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 948 случаев.

Теги: #минздрав #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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