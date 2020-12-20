Общество

Глава Минздрава допустил массовую вакцинацию пожилых со следующей недели

Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Мы надеемся на это», - сказал он в эфире программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей, пишет «Интерфакс».

Накануне Мурашко сказал, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что пандемия COVID-19 закончится к весне.

По данным оперативного штаба на 20 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 948 случаев.