Общество

Более 100 депутатских запросов направил по обращениям граждан Сергей Колосов

Тематика индивидуальных обращений граждан самая различная, но основная их часть связана с вопросами в сфере ЖКХ, рассказал депутата Псковской городской Думы Сергей Колосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Это проблемы взаимодействия с управляющими компаниями, вопросы по вырубке аварийных деревьев, улучшению освещения территории округа, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, детских площадок и так далее.

«Мною подготовлено и направлено 103 депутатских запроса по индивидуальным обращениям жителей. К сожалению, не все обращения удается решить быстро, и многие вопросы требуют дополнительной проработки и финансирования, но работа по поиску решений самых жизненно важных продолжается», - сказал депутат.