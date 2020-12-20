Общество

Строить детсад на улице Коммунальной в Пскове будут в ускоренном режиме

В числе главных задач на 2021 год заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов назвал проведение торгов и начало строительства новой школы на улице Юбилейной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Кроме того, он напомнил, что в будущем году начнется реконструкция кинотеатра «Октябрь».

Помимо этого, продолжится работа по созданию дополнительных мест в детских садах. Так, на улице Коммунальной, в районе так называемой «ямы», уже разыгран проект на строительство нового детского сада. По словам Александра Коновалова, работы будут вестись в ускоренном режиме, чтобы в начале нового учебного года туда уже пошли дети.

«Сейчас ведем активную работу, чтобы получить еще дополнительные сады, сотрудничаем в этом направлении с регионом. Область по нашим предложениям работает с федеральным центром, чтобы получить как минимум еще один садик на 270 мест с реализацией проекта в 2021-2022 году. Рассматриваем несколько мест, одно из них - новый микрорайон Завеличья, ближе к улице Завеличенской», - рассказал Александр Коновалов.