Общество

Более 31 млн рублей направят на строительство 2-й очереди кладбища «Крестовское» в Пскове

В бюджете города Пскова на 2021 год запланированы средства на строительство второй очереди кладбища «Крестовское» в сумме 31 млн 349,4 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены средства на капитальный ремонт и реконструкцию воинских захоронений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В частности, планируется выделить 7 млн 770 тыс. рублей на выполнение ремонта Могилы неизвестного солдата на площади Победы. Напомним, этот объект культурного наследия регионального значения был открыт 23 июня 1974 года.

5 млн 167 тыс. рублей будет направлено на капремонт братского кладбища на Юбилейной, где покоятся 392 воина Советской Армии, которые погибли при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.