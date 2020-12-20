Общество

Псковская область присоединится к всероссийскому диктанту по общественному здоровью

Псковская область присоединится к всероссийскому диктанту по общественному здоровью, который пройдет с 21 по 24 декабря. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Цель акции - повышение общей грамотности населения в сфере профилактики инфекционных заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

За 60 минут необходимо ответить на 50 вопросов. По результатам диктанта будет проведен индивидуальный разбор ошибок каждого участника, а лучшие из ответивших получат дипломы.

Пройти диктант, а заодно проверить и подтянуть свои знания, можно на сайте publichealth.ru.