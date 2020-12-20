Общество

На время пандемии псковский депутат стал волонтером

С начала пандемии депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Валерий Тюменцев ведет работу в call-центре в качестве волонтера, участвует в акциях по раздаче медицинских масок населению. Об этом говорится в его ежегодном отчете, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В качестве депутата Валерий Тюменцев на постоянной основе проводит работу с ветеранами: вручает подарки, медали, телефоны, продуктовые наборы.

Также в течение отчетного периода он провел более 50 встреч с жителями в городских округах по вопросам ремонта дорог, тротуаров, проездов, установки мусорных контейнеров, озеленения территории.