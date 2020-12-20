Общество

В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

В Порхове простились с главой района Виктором Степановым, который умер 18 декабря в результате болезни на 62-м году жизни. Траурная церемония с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм состоялась сегодня, 20 декабря, на Ивановском кладбище.

Проститься с Виктором Степановым пришли его родные и близкие, друзья, в числе которых заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, коллеги.

«Он был удивительный человек и понять это можно во всей полноте, только если вы были знакомы лично. При всей своей конкретности, он всегда смотрел на жизнь с юмором, всегда мог подметить сатирическую сторону происходящих событий. В большинстве случаев эта сатира касалась его самого, но слушателям давался поучительный урок, ведь так ловко он умел рассказать и про всех нас. Он не боялся трудностей и преград, даже казалось порой, что все его шутки - ширма от невзгод, которых в жизни было достаточно. Прощай мой друг и товарищ, мне будет очень не хватать твоей житейской мудрости...» - написал в своем инстаграм-аккаунте Виктор Остренко.