Общество

Псковичам разъяснили порядок передачи продуктов пациентам инфекционной больницы

Псковичи могут передать в стационар пациентам областной инфекционной больницы личные вещи, воду и отдельные продукты. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Передачи принимаются с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00 на КПП, каждая из них заранее должна быть подписана (ФИО пациента, отделение, номер палаты).

«Пользоваться мобильными телефонами в инфекционной больнице не запрещено, кроме палат реанимации. Передачу ценных вещей (в том числе мобильного телефона, украшений, документов) необходимо заранее согласовать с лечащим врачом», - добавили в областном комитете по здравоохранению.

Единый многоканальный телефон Псковской инфекционной больницы: 8(8112) 29-42-32, многоканальный телефон филиала в Великих Луках 8(811) 53-6-88-66.