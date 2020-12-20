Общество

Псковским школьникам читают лекции о вреде снюсов и вейпов

Лекции для школьников о вреде снюсов, вейпов и курения табака помогает проводить депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

На территории городского округа №13 расположены две общеобразовательные школы, колледж профессиональных технологий и сервиса, шесть детских садов, библиотека «Родник». «С руководителями всех этих учреждений я поддерживаю тесный контакт, совместно проводим мероприятия», - отметила депутат.

Так, в колледже технологий и средней школе №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева были проведены лекции о вреде снюсов, вейпов и курении табака. Состоялась акция «Парта Героя» в школе №12, «Урок мужества» прошел в «Естественно-математическом лицее №20».

Помимо мероприятий, учреждениям оказывается адресное содействие. Библиотеке «Родник» и библиотеке школы №12 вручены книги. В День знаний Галина Неваленная приняла участие в школьных линейках, где вручила подарки и поздравительные адреса от Псковской городской Думы.

Депутат заметила, что при содействии главы города Елены Полонской и главы администрации Пскова Александра Братчикова было решено установить пожарную сигнализацию, системы оповещения и заменить кабельные линии на территории школы №20.