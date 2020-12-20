Общество

Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса

Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно - рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Нам надо говорить о том, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны. То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», — сказал Онищенко РИА Новости.

По его мнению, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации.

«Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», — отметил депутат.

Он добавил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.

«Всех призываю — хватит нам всякого рода политизации этого процесса, спокойно, уверенно, соблюдая требования массового режима, гигиены рук, разобщения, не забывая о том, что всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», - сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 28 948, до 2,8 миллиона.