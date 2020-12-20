Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
Новые банковские услуги для предпринимателей
С двух ног в один сапог
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
алло, мы ищем стартапы
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
76 лет Псковскому ЦСМ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Прогулка по (не)доступной среде
Самые важные нацпроекты
безопасность - дело каждого
конкурс лучшее новогоднее оформление
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 20.12.2020 01:043 Почти 400 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки 20.12.2020 19:180 Псковским школьникам читают лекции о вреде снюсов и вейпов 20.12.2020 19:080 Сергей Колосов: Жители 2-го округа Пскова сами не верят своему счастью 20.12.2020 18:440 Псковский губернатор поблагодарил сотрудников ФСБ за мир и спокойствие 20.12.2020 18:320 Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса 20.12.2020 18:100 Денис Иванов надеется, что площадь Ленина станет центром притяжения
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 18.12.2020 14:1225 Псковский губернатор заразился коронавирусом 18.12.2020 13:171 Памяти Виктора Степанова 17.12.2020 11:210 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки 17.12.2020 22:276 Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса

20.12.2020 18:32|ПсковКомментариев: 0

Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно - рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Нам надо говорить о том, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны. То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», — сказал Онищенко РИА Новости.

По его мнению, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации.

«Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», — отметил депутат.

Он добавил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.

«Всех призываю — хватит нам всякого рода политизации этого процесса, спокойно, уверенно, соблюдая требования массового режима, гигиены рук, разобщения, не забывая о том, что всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», - сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 28 948, до 2,8 миллиона.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 620 человек
20.12.2020, 19:180 Псковским школьникам читают лекции о вреде снюсов и вейпов 20.12.2020, 19:111 ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса еще в трех странах 20.12.2020, 19:080 Сергей Колосов: Жители 2-го округа Пскова сами не верят своему счастью 20.12.2020, 18:560 Самая умная из «Папиных дочек» вышла замуж за Илью Авербуха
20.12.2020, 18:440 Псковский губернатор поблагодарил сотрудников ФСБ за мир и спокойствие 20.12.2020, 18:410 Кристина Кобызь рассказала, зачем Пскову нужен туристско-информационного центр 20.12.2020, 18:320 Онищенко назвал «реальное средство профилактики» коронавируса 20.12.2020, 18:200 Музыкальная школа №1 в Пскове расширяет направления деятельности
20.12.2020, 18:100 Денис Иванов надеется, что площадь Ленина станет центром притяжения 20.12.2020, 17:530 Кондитерская «Миша» в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 20.12.2020, 17:360 Федор Постнов: Депутаты сплотились в период коронавируса 20.12.2020, 17:272 В Петербурге при странных обстоятельствах погиб биолог мирового уровня
20.12.2020, 17:230 У властей Пскова остаются нарекания к подрядчикам по уборке улиц 20.12.2020, 17:112 Президент России призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов 20.12.2020, 17:000 Около 500 дополнительных мест появилось в детсадах Пскова за год 20.12.2020, 16:581 Псковские единороссы поздравили Андрея Турчака с днем рождения
20.12.2020, 16:424 Сергей Колосов: COVID-19 помешал Банно-прачечному комбинату выйти на самоокупаемость 20.12.2020, 16:350 10 месяцев в колонии проведет пскович за угрозу убийством своей знакомой 20.12.2020, 16:150 В Псковской городской Думе есть место для политики, считает Денис Иванов 20.12.2020, 16:060 На завершающей стадии находится реконструкция усадьбы Беклешова в Пскове
20.12.2020, 15:533 Псковичам разъяснили порядок передачи продуктов пациентам инфекционной больницы 20.12.2020, 15:350 Более 100 депутатских запросов направил по обращениям граждан Сергей Колосов 20.12.2020, 15:180 В Порхове простились с главой района Виктором Степановым 20.12.2020, 15:120 Любовь Николаева рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются жители округа №10
20.12.2020, 15:021 Строить детсад на улице Коммунальной в Пскове будут в ускоренном режиме 20.12.2020, 14:470 Псковская область присоединится к всероссийскому диктанту по общественному здоровью 20.12.2020, 14:330 На время пандемии псковский депутат стал волонтером 20.12.2020, 14:260 В Минске силовики начали задерживать протестующих
20.12.2020, 14:265 Денис Иванов: Когда бизнесмен становится чиновником — это не всегда плохо 20.12.2020, 14:133 Более 31 млн рублей направят на строительство 2-й очереди кладбища «Крестовское» в Пскове 20.12.2020, 14:020 Признаки прослушки телефона назвали россиянам 20.12.2020, 13:420 В Новый год – в новом убранстве
20.12.2020, 13:330 Почти 90 псковичей-участников войны получили продуктовые наборы в округе №15 20.12.2020, 13:260 Глава Минздрава допустил массовую вакцинацию пожилых со следующей недели 20.12.2020, 13:180 Коронавирус никак не сказался на работе Псковской гордумы — Сергей Колосов 20.12.2020, 13:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили ночью псковские полицейские
20.12.2020, 12:402 Мост через реку Милевку отремонтируют в Пскове к концу ноября 2021 года 20.12.2020, 12:340 Дачную кражу раскрыли полицейские в Островском районе 20.12.2020, 12:160 Анна Кузыченко: В период пандемии успеваемость школьников не снизилась 20.12.2020, 12:009 В Общественной палате призвали сурово наказать обманувшую Путина журналистку
20.12.2020, 11:471 Новые новогодние украшения в Пскове появились за счет экономии бюджетных средств 20.12.2020, 11:4412 Еще один пациент с COVID-19 скончался в Псковской области 20.12.2020, 11:350 Денис Иванов назвал плюсы и минусы зависимости Пскова от области 20.12.2020, 11:240 В Великих Луках пьяный водитель врезался в опору ЛЭП
20.12.2020, 11:221 Более 27 млн рублей планируют выделить на освещение участков улиц Пскова 20.12.2020, 11:070 Россияне назвали лучший подарок на Новый год 20.12.2020, 10:502 Елена Жгут: С нерадивых подрядчиков уже взыскано около миллиона рублей 20.12.2020, 10:461 ВОЗ прокомментировала заявление о новом штамме коронавируса
20.12.2020, 10:380 Школам и детским садам необходимо уделять особое внимание - Сергей Колосов 20.12.2020, 10:230 Островичку в голубых лосинах продолжает искать полиция 20.12.2020, 10:170 Каждый третий пожар в Псковской области происходит из-за неосторожности - МЧС 20.12.2020, 10:062 Денис Иванов: Я доверяю цифрам больше, чем словам
20.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 20.12.2020, 09:441 Стал известен курс рубля первого торгового дня в 2021 году 20.12.2020, 09:377 Псковские депутаты поздравили Андрея Турчака с днем рождения и поблагодарили за поддержку 20.12.2020, 09:270 В России получившие господдержку предприятия внесут в единый реестр
20.12.2020, 09:141 Ветеранов и сотрудников ФСБ поздравил от имени депутатов Александр Котов 20.12.2020, 09:040 Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 20.12.2020, 01:084 В Псковской области сняли с учета два очага COVID-19 20.12.2020, 01:043 Почти 400 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки
20.12.2020, 00:240 Правительство поможет заменить в домах россиян более 1000 лифтов 20.12.2020, 00:110 Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020, 23:574 Митрополит Тихон вручил настоятелю Любятовской церкви орден Святого Даниила Московского 19.12.2020, 23:5114 Галина Неваленная поблагодарила главу Пскова за содействие в решении проблем округа №13
19.12.2020, 23:420 Названы самые популярные в России подержанные иномарки 19.12.2020, 23:260 Федор Постнов рассказал о работе по созданию доступной среды в Пскове в текущем году 19.12.2020, 23:040 Пьяный мужчина упал с крыши псковской многоэтажки. ФОТО 19.12.2020, 23:010 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов рассказал об итогах работы в 4-м округе
19.12.2020, 22:500 Названы характерные для COVID-19 особенности кашля 19.12.2020, 22:432 Взрыв произошел в астраханской больнице для коронавирусных пациентов 19.12.2020, 22:200 На улице Железнодорожной установили водоразборную колонку 19.12.2020, 22:110 Ученые раскрыли необычную способность коронавируса
19.12.2020, 22:020 Дмитрий Пермяков о сокращении численности депутатов и об эстетике псковских ограждений 19.12.2020, 21:290 РФ вводит смешанную экспортную пошлину на лом в размере 5% 19.12.2020, 21:200 В Мирожском парке установили ливневые очистные сооружения 19.12.2020, 21:082 Олег Брячак высоко оценил эффективность межфракцинного взаимодействия в гордуме Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.