Общество

Псковичи могут внести предложения по оптимизации дистанционного обучения

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова просит родителей поделиться впечатлениями от дистанционного обучения и совместно сформулировать предложения по оптимизации процесса. Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке».

«Итак, закончилась неделя зимней дистанционки. Как вы с ней справились? Какие были трудности и в чем увидели преимущества? Были ли улучшения процесса, по сравнению с весной? Мне важно услышать ваше мнение, дети, родители и педагоги! Всю эту неделю, впрочем, как и до нее, я получала совершенно полярные сообщения. Именно поэтому считаю важным получить ответы на заданные вопросы и сформулировать предложения по оптимизации процесса. Ведь, судя по последним заявлениям самых влиятельных лиц, нам надо привыкать, пусть не к тотальной "дистанционке", но к ее элементам», - заметила Наталия Соколова.

Ответной реакции от родителей ждут здесь, также детскому омбудсмену можно написать личное сообщение.

Некоторые псковичи уже поделились своими впечатлениями и высказали мнение о дистанционном обучении. «Соседская девочка, 11-классница из 18 школы, плакала из-за задания записать видео по ОБЖ и сдать оказание первой помощи, дыхание рот в рот в домашних условиях. Если нет, то 2! Бред! Вот и вся дистанционка», - последовал комментарий.

«Подросток из строительного техникума прыгает в длину в комнате и записывает на телефон - нет слов!!! Физкультуру сдает дистанционно. Ужас», - написала другая участница обсуждения.