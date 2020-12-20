Общество

Псковский губернатор поблагодарил сотрудников ФСБ за мир и спокойствие

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с праздником руководство, сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ.

«Сотрудники управления безупречно выполняют оперативные задачи не только в нашем регионе, но и за его пределами: ловят преступников, противодействуют коррупции, пресекают незаконный оборот наркотиков и оружия, обеспечивают защиту конституционного строя. Выражаю искренние слова благодарности за службу, за мир и спокойствие», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников пожелал сотрудникам УФСБ крепкого здоровья, счастья и благополучия.