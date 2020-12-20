Общество

Великое соединение Сатурна и Юпитера смогут наблюдать россияне

Великое соединение Сатурна и Юпитера произойдет на небесной сфере вечером 21 декабря – планеты на небосводе разделит шесть угловых минут (1/5 часть лунного диска).

Фото: группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте»

«Видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», - сравнил масштабы астроном Александр Якушечкин.

Через бинокль можно будет увидеть не только указанные планеты, но и крупнейшие спутники Юпитера - Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. А через телескоп станут доступны для глаз кольца Сатурна и его спутники. Искать планеты нужно над юго-западной частью горизонта, пишет РИА Новости.

Аналогичное сближение газовых гигантов последний раз случилось 4 марта 1226 года. В следующий раз это астрономическое явление произойдет 15 марта 2080 года.