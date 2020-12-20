Общество

Дмитрий Шахов выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Виктора Степанова

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил соболезнования семье и близким Виктора Степнова, скончавшегося на 62-м году жизни от тяжелой болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

«Сегодня мы простились с замечательным человеком, которого я знал больше 20 лет. Виктор Степанов был компетентным управленцем, горячо любившим свою страну и свою малую родину – Порховский район, которому он посвятил всю свою жизнь. Трижды избиратели района доверяли ему на выборах главы муниципалитета, а ранее выбирали его в представительные органы власти разных уровней. Как ни прискорбно сегодня говорить, но он был незаурядным, добрым и отзывчивым человеком, с большим чувством юмора. Такие качества, конечно, притягивали к нему людей, он был поистине душой любого коллектива, где работал», - сказал Дмитрий Шахов.

По его словам, будучи историком по образованию, Виктор Степанов увлекался темой Великой Отечественной войны. «Мы много беседовали на эту тему, в том числе, когда было принято решение в 2007 году увековечить, совершенный на Порховской земле, подвиг Арнольда Мери, который стал первым эстонцем, удостоенным за это звания Героя Советского Союза. В словах, а в дальнейшем и в делах Виктора Николаевича чувствовалось, с каким неподдельным интересом он открывает новую страницу в летописи района, посвященную подвигу бойцов 22-го территориального Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, в июле 1941 года вместе с другими воинскими подразделениями защищавшего от гитлеровских захватчиков его родную землю», - вспомнил омбудсмен.

«У нас были совместные планы торжественно отметить 80-летие со дня подвига Арнольда Мери, которое было запланировано на июль-август 2021 года. Активную инициативу в этих вопросах как раз и проявлял глава района. Надеюсь, что, несмотря на пандемию коронавируса, нам совместно с администрацией Порховского района удастся воплотить эти планы в жизнь. Считаю, что это станет особой данью памяти Виктору Степанову - настоящему гражданину и патриоту своей Родины», - заключил Дмитрий Шахов.