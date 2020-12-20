Общество

Псковские инфекционисты назвали побочный эффект коронавируса

Врачи Псковской инфекционной больницы назвали распространенное последствие перенесенного COVID-19, отвечая на вопрос в инстаграм-аккаунте медучреждения. Медики утвердительно ответили на вопрос: «Могут ли лезть волосы как побочный эффект после коронавируса?»

Другой подписчик поинтересовался, насколько информативен результат анализа крови на СOVID. «Информативность метода высокая, но оценивать нужно в комплексе с клиникой у конкретного пациента», - последовал ответ.

«Что делать, если пришел второй положительный тест на ковид?» - интересуется еще один пациент. «Не переживать, вирусовыделение может быть длительное время, при отсутствии клиники — лечение не требуется», - успокоили врачи.

Также поступил вопрос о том, уместен ли назначенный терапевтом после ковид-пневмонии препарат. «"Бронхо-мунал" обоснован, цель — профилактика бактериальной инфекции дыхательных путей», - подтвердили специалисты.

В продолжение темы выбора лекарств они дали совет: «Противокашлевые препараты для лечения сухого кашля не рекомендуется использовать, при влажном кашле используются отхаркивающие муколитические средства ("Амброксол", "Ацетилцистеин", "Карбоцистеин")».