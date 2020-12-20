Общество

«Тяжелый удар»: Нарышкин рассказал о предательстве в разведке

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что лично столкнулся в своей работе с предательством. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

«Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель», - сказал Нарышкин

При этом он не раскрыл, кем и при каких обстоятельствах было совершено предательство. «Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого», - цитирует директора СВР ТАСС.

Он также рассказал и о возможных причинах, по которым сотрудники разведки идут на такой шаг: «Одна из причин - действительно, в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы какие-то, которые приводят к такому. Это первое. Второе - нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался».