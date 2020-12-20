Общество

Регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 решили перенести

Регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром имени Чумакова, перенесена на февраль 2021 года. Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале», - сказал Ишмухаметов.

Он также объяснил, почему третья фаза испытаний ожидается только в марте, если подать документы на регистрацию планируется в феврале: «Нам необходимо еще какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок».

Также глава центра озвучил шутливую версию названия вакцины - «ЧуВак — Чумаков-вакцина», но есть «вопрос этики», поэтому над названием еще предстоит подумать.

Как уточнил Ишмухаметов, в год планируется производить 10 млн доз вакцины - «это реальные, и без ущерба для наших других производств, цифры».