Общество

Михаил Ведерников назвал «дистанционку» неудобным форматом работы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что считает «дистанционку» неудобным и не самым эффективным форматом работы. Об этом он сообщил в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Тем не менее важно, чтобы рабочий процесс не останавливался. Год подходит к завершению, и еще многое нужно сделать, поэтому ни о каком больничном речи не идет», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что глава региона заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на изоляции в Москве.