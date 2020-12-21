Общество

Десять районных больниц Псковской области капитально отремонтируют за 3 года

Десять районных больниц Псковской области капитально отремонтируют в ближайшие три года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

«Важнейшей новостью прошедшей недели стало утверждение программы развития первичного звена здравоохранения Псковской области», - подчеркнул он и напомнил, что на эти цели регион получит почти полтора миллиарда рублей - по 500 млн в 2021, 2022 и 2023 годах.

«Масштаб работ, действительно, будет очень серьезным. Помимо 23 новых ФАПов, мы проведем капитальный ремонт в межрайонных и районных больницах – в Бежаницах, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Порхове, Пушгорах и Себеже. То есть, учитывая филиалы, практически везде», - уточнил глава региона.

Он отметил, что на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал реформирование первичного звена одной из приоритетных задач государства. «Это означает начало серьезных перемен, которых мы все давно ждали и добивались», - сказал губернатор.