Общество

Губернатор попросил псковичей не забивать его директ несерьезными сообщениями

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил не писать ему в социальной сети, когда скорая помощь приезжает с небольшой задержкой. Как он сообщил в своем еженедельном видеообращении, ему поступают сотни таких обращений.

«К сожалению, в некоторых случаях нужно просто немножко подождать», - сказал глава региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом он подчеркнул, что администрация области делает все возможное, чтобы увеличить пропускную способность учреждений здравоохранения: закупает оборудование, привлекает волонтеров, приглашает врачей из других регионов, перестраивает работу диспетчерских и приемных.

«У многих случаются проблемы намного серьезнее, а из-за забитого директа я не всегда успеваю отреагировать», - заметил Михаил Ведерников.