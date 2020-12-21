Общество

В России могут изменить порядок выплат на детей

В России могут изменить порядок выплат на детей от трех до семи лет, пишет газета «Известия». Сейчас при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой.

На проблему обратили внимание в Совете Федерации. Парламентариев удивило, что поводом для отказа может послужить тот факт, что дети считаются неродными и формально не входят в состав семьи.

«На мое выступление отреагировала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, дав поручение нашему комитету проработать данный вопрос. Я обратился в министерство с просьбой исправить эту ситуацию и недавно получил ответ, что проблему решат», — рассказал член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

В письме сенатору замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что изменения коснутся пункта 20 постановления правительства №384 от 31 марта 2020 года. В пресс-службе министерства подтвердили, что Минтруд уже разработал изменения в правила предоставления выплат на детей.