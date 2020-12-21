Общество

Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарственных препаратов

Последние несколько месяцев в России наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Это важнейшие лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Одной их причин нехватки средств стало то, что они вошли в рекомендации терапии пациентов с COVID-19, и это вызвало повышенный спрос. ВСП направил обращение президенту, а также в Минздрав и Минпромторг.

Перебои с наличием препаратов от хронических заболеваний, используемых также при лечении новой коронавирусной инфекции, начались с апреля, отметили эксперты ВСП. В их числе: антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). С сентября 2020 года проблема стала обостряться.

По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, возникли сложности с оценкой фактического спроса, а также с распределением препаратов между пациентами, нуждающимися в них из-за коронавируса и по причине наличия других заболеваний.