Общество

Работу школьных кружков планируют активизировать в Пскове

Работу школьных кружковпланируют активизировать в Пскове. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«С гордостью могу сказать, что в этом году мы открыли в учреждениях дополнительного образования 474 дополнительных места. Это Дом детского творчества, детский центр «Надежда», Эколого-биологический центр, которые смогли открыть для маленьких псковичей совершенно новые направления. Например, робототехника, которую мы привыкли видеть в коммерческих частных центрах, теперь доступна бесплатно в рамках муниципальной услуги», - пояснила Анна Кузыченко.

В следующем году в Пскове планируется создать до 2700 новых мест дополнительного образования. Отличие, по ее словам, будет заключаться в том, что эти места планируется открывать на базе школ. «Это будет актуально для наших родителей в условиях действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Дети будут находиться в школе в режиме полного дня. Получив общеобразовательную программу, они смогут остаться на современный, подтвержденный новым оборудованием кружок, - отметила начальник городского управления образования. - Конечно, цифра 2700 мест — глобальная, звучит очень серьезно, но управление образования берет на себя эти обязательства, чтобы те направления кружковой деятельности, которые мы привыкли видеть исключительно в частных центрах, пришли в наши школы, в наши учреждения дополнительного образования и были востребованы среди наших детей на безвозмездной основе».