Общество

Стало известно, почему люди нервничают на онлайн-собеседовании

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил отношение к дистанционным собеседованиям, которые в последнее время стали массовым явлением на рынке труда, опросив 1000 менеджеров по персоналу и 3000 кандидатов, имеющих опыт и личных, и удаленных интервью. Оказалось, во время онлайн-собеседования и кандидаты, и рекрутеры испытывают примерно такой же уровень стресса, как и во время очных интервью. При этом и соискатели, и работодатели при наличии выбора предпочли бы личную встречу, а не общение онлайн, сообщается на портале сервиса.

46% рекрутеров считают, что более стрессовыми для соискателей являются очные интервью, 24% — онлайн-собеседования. Сами же кандидаты чаще всего утверждают, что нервничают при личном и онлайн-общении примерно одинаково (37%).



На вопрос к рекрутерам, очное или видео-интервью является более стрессовым для них, более половины опрошенных (51%) ответили, что не видят разницы.



При наличии выбора большинство работодателей (67%) и почти половина кандидатов (46%) предпочли бы традиционное собеседование. Дистанционное интервью выбрали бы лишь 10% менеджеров по персоналу и 17% соискателей. Причем онлайн-собеседования чаще выбирают женщины (19% против 15% среди мужчин).



Более половины (58%) испытывают негативные эмоции из-за технических сложностей - проблем со связью, с наушниками, с видео и т.д. Каждый десятый отметил (10%) некорректное поведение кандидатов - например, опоздания, невнимательность, неискренность. Отсутствие полноценного зрительного контакта раздражает 8% менеджеров по персоналу, домашняя одежда или неряшливость соискателей - 3%. Ничего не раздражает в онлайн-собеседованиях 11% рекрутеров.



Среди соискателей гораздо больше тех, кого в онлайн-интервью не раздражает ничего: 41%. 16% беспокоит невозможность посмотреть в глаза собеседнику, 14% - технические проблемы. Некорректные вопросы и некорректное поведение представителя работодателя раздражает по 4% кандидатов. 2% не нравится невозможность лично оценить атмосферу компании. Еще 10% соискателей назвали другие причины для раздражения - в их числе, например, собственная нефотогеничность, необходимость перед собеседованием убрать квартиру и т.д.