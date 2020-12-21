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Общество

Россияне назвали желаемый размер пенсии

21.12.2020 09:48|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Пенсию не ниже 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных.

Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь один процент опрошенных считает, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.

В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% респондентов хотели бы пенсию в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5% считают, что она должна быть выше.

При этом большинство (52,3%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тысяч рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию – до 30 тысяч рублей, еще 4,3% респондентов надеются на пенсию до 45 тысяч рублей, а 4,3% - на пенсию свыше этой суммы.

Теги: #пенсии #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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