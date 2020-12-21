Общество

Александр Нестерук: Частные лаборатории не вправе отказывать в тесте на COVID-19 прибывшим из-за границы

Частные клиники не имеют права отказывать в тестировании на COVID-19 прибывшим из-за границы россиянам. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Руководитель ведомства заверил, что не существует никакого «мифического» распоряжения Роспотребнадзора, на которое ссылаются некоторые частные лаборатории Пскова, обосновывая свой отказ. Александр Нестерук не исключил, что частные лаборатории могут отказать в тестировании на коронавирус путешественникам в связи с тем, что они отправляют анализы в Санкт-Петербург и опасаются не уложиться в 72-часовой срок.

«Поэтому, наверное, из-за этого у них быстро не получается», - пояснил Александр Нестерук. Главный санитарный врач региона отметил, что по прибытии из-за границы гражданин России должен сдать тест в аэропорту. Если же он забыл это сделать, он вправе обратиться в государственную или частную лабораторию, где его обязаны протестировать.

«Главное, уложиться в 72 часа: стараться не сюда ехать, а в аэропорту сдать. Сдача теста в аэропорту - это основное требование. Если человек едет сюда, он уже теряет время. Может доиграться до штрафа. Штрафы приличные - от 15 до 30 тысяч», - сообщил Александр Нестерук.

В государственных лабораториях в Пскове в настоящее время тестирование на COVID-19 делается в течение установленного срока - 48 часов. «Сейчас все в порядке», - заверил Александр Нестерук.