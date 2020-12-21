Общество

Двор на Рижском проспекте, 31 отремонтирован в Пскове

Дворовая территория по Рижскому проспекту, 31 отремонтирована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В ходе ремонтных работ здесь расширена парковочная зона, произведена замена бортового камня, демонтированы аварийные элементы детской площадки. Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы отремонтирован трубопровод, по которому подается тепло в этот дом.

Отметим, глава города, депутат по округу №8 Елена Полонская провела три встречи с жителями многоквартирного дома по указанному адресу для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». В результате общедомового собрания было собрано 235 подписей жильцов и оформлена заявка для участия в муниципальной программе.