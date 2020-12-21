Общество

Дворы в округе №8 благоустроили по итогам встреч депутата с псковичами

Глава Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская провела ряд встреч с жителями своего округа по вопросам благоустройства дворовых территорий. По их итогам заасфальтировали проезд между домами №25 и №29 по улице Народной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Также на дворовой территории многоквартирного дома №25 на улице Народной отремонтировали пешеходную дорожку, спилили аварийные деревья, демонтировали аварийную детскую площадку.

Во дворе дома №22А на улице Коммунальной заасфальтировали парковочную зону для автомобилей, а также провели субботник, в рамках которого завезли песок на детскую площадку и отремонтировали скамейки.