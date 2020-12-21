Общество

Более 500 обращений избирателей рассмотрела Елена Полонская в 2020 году

Более 500 обращений избирателей рассмотрела глава Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В текущем году глава областного центра провела более 30 дворовых встреч провела со своими избирателями.

В ее ежегодном депутатском отчете говорится о том, что за этот период было проведено 36 приемов граждан на избирательном округе, рассмотрено более 500 обращений граждан. Также состоялись более 10 субботников совместно с жителями округа.