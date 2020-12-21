Общество

Галина Неваленная рассказала о работе с пожилыми людьми

Депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная рассказала о работе с пожилыми людьми, которая проводится в ее округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«Важной задачей для депутата считаю поддержку ветеранов и пожилых людей. Они заслуживают уважения и доброго отношения к себе», - высказала свою позицию депутат.

Галина Неваленная отметила, что в своем округе лично знает ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, представителей жертв политических репрессий. В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все ветераны получили юбилейные медали, подарки, продуктовые наборы и личные поздравления.

В честь Дня пожилого человека организовали встречу в библиотеке «Родник». Пожилые люди общались, читали стихи собственного сочинения, обсуждали проблемы округа и задавали различные вопросы депутату, добавили в пресс-службе.