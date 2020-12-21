Общество

Михаил Мишустин дал поручения по новым выплатам семьям

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства, федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, а о результатах этой работы они обязаны доложить в правительство.

Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трем министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря.

Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет. 18 декабря Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели более 73,5 млрд рублей. На совещании с вице-премьерами он поручил оперативно довести деньги до получателей.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идет о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Часть поручений Михаила Мишустина касаются непосредственно помощи больным коронавирусом. Те, кто лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры. Минздрав в свою очередь до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.

Вместе с Росздравнадзором ведомству Михаила Мурашко также поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в больницах, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом.

Отдельно Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области. Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался президенту, что в местной больнице работает один-единственный врач. Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах в Правительство.

Михаил Мишустин также дал ряд поручений в сфере образования.

Так, Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года.

Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости – с проектами соответствующих нормативных правовых актов.