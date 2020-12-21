Общество

Депутат Ольга Федорова рассказала о благоустройстве округа №7

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова рассказала о решении проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстве территорий в избирательном округе №7 в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Так, отремонтировали крыльцо у детсада «Аистенок» за 300 тысяч рублей, заменили аварийные деревянные оконные блоки в столовой лицея «Развитие» на сумму 331 тысяча 672 рубля, выполнили работы по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории спортивного стадиона лицея «Развитие» с прорезиненным покрытием, воркаут-площадками, ограждением, освещением и видеонаблюдением.

Кроме того, в рамках 75-летия Победы выполнили комплекс работ по капитальному ремонту воинского захоронения на улице Юбилейной, произвели асфальтирование Гаражного проезда, а также пешеходных дорожек вдоль улицы Шестака от дома 76/2 по Рижскому проспекту до домов №№8, 10, 10А по улице Шестака в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».