Происшествия

Жителя Дедовичского района отправили на обязательные работы за кражу смартфона и денег

Жителя Дедовичского района отправили на обязательные работы за кражу смартфона и денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего, украл смартфон стоимостью 2,6 тысячи рублей. В тот же день нетрезвый злоумышленник, используя похищенный смартфон, через мобильное приложение перевел с банковского счета потерпевшего 4 тысячи рублей знакомому.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов. Приговор суда вступил в законную силу.