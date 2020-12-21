Общество

Скончался ветеран юстиции Сергей Тумановский

Заслуженный юрист России, ветеран юстиции Сергей Тумановский ушел из жизни 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Министерства юстиции России по Псковской области

«Сергей Александрович был авторитетным, талантливым и высокопрофессиональным юристом, - сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. - Он внес огромный вклад в формирование и становление управления Минюста России по Псковской области. Большое внимание уделял развитию законодательства Псковской области, оказывал содействие в формировании Псковского отделения Ассоциации юристов России».

Коллеги и сотрудники управления Министерства юстиции России по Псковской области выражают искренние соболезнования родным и близким, разделяют скорбь и горечь невосполнимой утраты.