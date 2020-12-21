Общество

Депутат раз в неделю развозит псковских врачей по вызовам на личном автомобиле

Подводя итоги уходящего года, депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко остановился на изменениях, которые внесла в работу местного парламента пандемия коронавируса. В частности, сейчас он активно участвует в автоволонтерстве, организованном партией «Единая Россия».

«По графику, примерно раз в неделю, доставляю на личном автомобиле врачей на вызовы, чтобы уменьшить очередь из тех, кто ждет помощи, - рассказал он корреспонденту Псковской Ленты Новостей. - Число вызовов разное, бывает, что объезжаем по пятнадцать адресов. Я в этом проекте с середины ноября».

Также весной Сергей Мусиенко, как и другие депутаты Думы, развозил по домам ветеранов подарки к Дню Победы.

С введением карантинных мер, парламентарий начал вести личный прием граждан удаленно. «В большинстве случаев это был телефонный разговор, так как многие люди пожилого возраста не имеют возможности пользоваться видеосвязью. Во время таких приемов просили помощи по доставке лекарств, продуктов, спрашивали о начислениях за услуги ЖКХ, - привел депутат несколько примеров. - Острых вопросов не было, больше требовалась консультативная помощь».

Говоря об ожиданиях от наступающего года, Сергей Мусиенко пожелал жителям Пскова, чтобы «как можно быстрее закончилась эта ситуация с коронавирусом в стране и во всем мире».

«На экономику пандемия сильно влияет, - констатировал депутат, - тяжело всем, и муниципальным учреждением, и бизнесу. Хотелось бы, чтобы эпидобстановка позволила снять все ограничения. Хотелось бы вернуться к нормальной жизни».