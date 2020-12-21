Общество

Псковичка призывает покупать кофе в свою кружку

Псковская активистка предлагает всем покупать кофе в собственные кружки, чтобы сократить производство одноразовых стаканчиков. Носить с собой многоразовую термокружку призывают и экологические организации, и экоактивисты в рамках движения My Cup, Please, пишет ЦДИ.

«Я очень рада, что этот тренд дошел и до Пскова, - отметила псковичка. - Вообще, владельцы кофеен, поддерживающие это движение, даже поощряют своих осознанных гостей. Придя за напитком в свою кружку, можно получить скидку или любой другой комплимент».

Движение за осознанное использование ресурсов в Пскове поддерживают заведения Dialogue, «Кофейная коза», творческое пространство «Тетрис», кофейня «Вульф» в Пушкинских горах и кафе «Миша».