Общество

Прокуратура проверила зачетки великолукских студентов

Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения закона о противодействии коррупции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования за вознаграждение внес в ведомости двух студентов сведения о сдаче зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, которых не было во время промежуточной аттестации.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительными зачетных ведомостей этих студентов. Это требование суд удовлетворил. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признало это решение законным и обоснованным.