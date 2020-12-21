Общество

Григорий Турчин высказался за предновогоднее убранство Пскова без излишеств

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 Григорий Турчин положительно оценил усилия администрации города по созданию у горожан новогоднего настроения через праздничное оформление городских улиц, скверов и мостов. Праздник должен быть, вне зависимости от ситуации с коронавирусом, отметил он в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На мой взгляд, праздник должен быть независимо от того, что у нас происходит с коронавирусом и другими напастями. Праздник есть праздник. Этого дня календаря ждут многие люди»,- констатировал депутат.

«Не думаю, что большинство горожан считает, что Новый год праздновать не надо. Праздника хотят не только взрослые, но и дети. Большинство хочет, чтобы праздник был, чтоб город был красив и ухожен, чтоб в нем чувствовалось праздничное настроение, - полагает Григорий Турчин. А недовольные, по его мнению, будут всегда.

Сам же депутат относится к тем, кто тоже ждет праздника, а также выступает за украшение города к Новому году, но без излишеств.