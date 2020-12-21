Общество

В управлении образования рассказали, как школьники привыкают к нововведениям

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко анонсировала, что работа в образовательных учреждениях будет строиться с соблюдением особых эпидемиологических предписаний, как и в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Светом в конце тоннеля для нас была дата 1 января 2021 года, по нормативным правилам мы думали, что к новому году закончим работу в таком режиме. Теперь мы понимаем, что это еще один календарный год как минимум», - поделилась Анна Кузыченко.

Она констатировала, что мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции не снимаются, и отметила, что введенные с весны меры сейчас уже намного проще воспринимаются родителями, педагогами и детьми.

«Дети привыкают быстрее всех к нововведениям, они адаптируются очень быстро. Среди школьников даже появились новые сленговые словечки. Когда одноклассник на больничном, они ему говорят: ты "ковидишь". Они приходят в абсолютно разных масках и СИЗах, которые заказывают на различных ресурсах. Это не просто способ защиты, но и самовыражение в том числе. Маски стали одним из видов аксессуаров», - рассказала начальник управления.

Также она отметила напряженную работу педагогов, для которых весной стрессовой ситуацией стал массовый переход на дистанционное образование. Летом педагоги учились различным онлайн-курсам, работе на дистанционных платформах и к 1 сентября были полностью готовы. В свою очередь руководители учебных заведений все лето решали, как развести потоки, рассадить детей по кабинетам.

В управлении образования заметили, что для педагогов и директоров учебный год не прекращался, и выразили надежду, что следующий год будет полегче.

Добавим, согласно постановлению Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)"» особые санитарные правила для образовательных учреждений продлены до 1 января 2022 года.