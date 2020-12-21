Общество

Иван Цецерский: Несмотря на пандемию, в Пскове удалось реализовать многие проекты

Несмотря на пандемию, в Пскове удалось реализовать многие проекты, сказал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей депутат городской Думы Иван Цецерский, комментируя итоги 2020 года.

«Продолжилась реализация многих проектов, несмотря на пандемию и серьезные трудности, которые возникли, в том числе, в реализации нацпроектов», - заметил он. «Пандемия внесла серьезное напряжение в бизнес-среду, в развитие туризма города. Многих людей мы потеряли», - продолжил Иван Цецерский. Потрясением года для него стала смерть директора Псковской школы-интерната Лидии Овсяковой.

Говоря о работе городского парламента в уходящем году, депутат отметил, что гордума выполняла свои функции, несмотря на сложную ситуацию. Главным вопросом, над которыми работали депутаты совместно с администрацией, Иван Цецерский считает бюджет. «Это основной документ, который дает видение развития города на год вперед. Надеюсь, мы примем его во втором чтении, чтобы уже с начала года можно было выставлять на конкурсы конкретные объекты, включая разработку проектно-сметной документации», - пояснил он.

Важными шагами, сделанными в его 5-м округе, Иван Цецерский считает начало проектирования капремонта в микрорайоне Шабаны. Депутат выразил надежду на то, что в следующем году «важные объекты жизнедеятельности частного сектора, ставшие предметом планирования, начнут реализовываться».