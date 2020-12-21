Общество

Архив Псковской горбольницы разместится на улице Коммунальной

Имущественные вопросы рассмотрели депутаты Псковской городской Думы, сегодня, 21 декабря. Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности прошел под председательством депутата Дмитрия Барабанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Депутаты проголосовали за передачу в безвозмездное пользование без проведения торгов государственному бюджетному учреждению здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» части нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности Пскова, расположенного на улице Коммунальной, 23. Помещение будет использовано для размещения медицинского архива Псковской городской больницы.

Депутаты рекомендовали вынести данный вопрос на очередную 46-ю сессию Псковской городской Думы.