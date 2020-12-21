Общество

Актуальные вопросы рассмотрел правовой комитет Псковской гордумы

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина состоялось 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, депутаты Федор Постнов, Дмитрий Пермяков, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, руководители структурных подразделений администрации города.

Члены комитета утвердили положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков» и ее персонального состава. Этот проект подготовлен для приведения нормативной базы Пскова в соответствие действующему законодательству России, добавили в пресс-службе.