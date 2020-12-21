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Общество

Правовой комитет Псковской гордумы готовится к предстоящей сессии

21.12.2020 12:35|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 21 декабря, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы под председательством депутата Константина Болотина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Члены комитета единогласно согласовали вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №24 имени Л. И. Малякова Татьяны Ивановой за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования города и в связи с 35-летием образовательного учреждения.

Теги: #Гордума #псков #ОМСУ #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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