Общество

Правовой комитет Псковской гордумы готовится к предстоящей сессии

Сегодня, 21 декабря, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы под председательством депутата Константина Болотина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Члены комитета единогласно согласовали вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №24 имени Л. И. Малякова Татьяны Ивановой за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования города и в связи с 35-летием образовательного учреждения.