Общество

Псковские власти собираются поощрить заслуженного работника культуры Владимира Максимова

Депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления рассмотрели вопрос о поощрении заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова за большой вклад в развитие культуры Пскова, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Депутаты единогласно приняли решение рекомендовать главе города вынести данный вопрос на рассмотрение на очередной 46-ой сессии ПГД.

Владимир Максимов родился 15 августа 1934 года в Великих Луках. Окончил хореографическое отделение Ленинградской высшей профсоюзной школы культуры при ВЦСПС.

В 1971 году начал работать в системе профессионального-технического образования Пскова. Один из основателей областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования. С 1971 года по 2000 годы являлся художественным руководителем танцевальной группы и постановщиком танцев. За время его работы ансамбль профтехобразования стал лауреатом международных, всесоюзных и всероссийских мероприятий.

Владимир Максимов награжден медалью ВДНХ СССР, занесен в Книгу почета Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию, имеет многочисленные награды.

«Театр танца «Русские узоры» стал приемником традиций, заложенных Владимиром Максимовым, и сегодня его постановки продолжают радовать псковичей», - добавили в пресс-службе.