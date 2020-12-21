Общество

За детским садом №25 «Золотой ключик» закрепили ясельную пристройку

За детским садом №25 «Золотой ключик» закрепили ясельную пристройку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Парламентарии рассмотрели на заседании земельного комитета вопрос о даче согласия администрации Пскова на закрепление на праве оперативного управления за детским садом №25 «Золотой ключик» нежилого здания №65Б на Рижском проспекте. Здание является пристройкой для ясельных групп на 80 мест.

Напомним, в конце лета 2020 года дополнительное здание было возведено. Группы предназначены для детей дошкольного возраста от 0 до 3-х лет. Также, впервые в Пскове в одной из групп осуществляют прием детей от 0 до 1,5 лет.