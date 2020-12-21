Общество

Обладательница титула «Миссис Псков» привезла подарки в Центр лечебной педагогики

Обладательница титула «Миссис Псков - 2020» Алена Силина вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой привезла подарки ребятам в Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса красоты.

«Поздравили детишек с предстоящим Новым годом, немного пообщались, а также вручили подарки в рамках благотворительной акции», - рассказала Алена Силина. Она уверена, что любая помощь будет востребована теми, кто нуждается во внимании и заботе, а добродетельность - важная составляющая жизни любого человека, вне зависимости от статуса и титула.

Руководство поблагодарила гостей за поддержку и визит, выразив надежду на новые встречи.