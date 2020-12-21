Общество

Музыкальный руководитель псковского детсада «Ручеек» стала призером конкурса «Воспитатели России»

Музыкальный руководитель псковского детского сада комбинированного вида №40 «Ручеек» Вестита Баранова стала призером 8-го Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В финале конкурса она представила педагогический проект по вовлечению родителей воспитанников в образовательный процесс «Красная и синяя недели: Мастер-классы от родителей». Проект носит социальный характер и предполагает организацию неформального общения воспитанников с одним из родителей в ходе разных видов деятельности: игры, драматизации сказки, продуктивной деятельности, спортивного матча и др. Ранее Вестита Баранова стала победителем регионального конкурса молодых педагогов «Профессиональный старт», который состоялся по инициативе главы региона Михаила Ведерникова.

Участие в торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Воспитатели России» приняли заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, первый заместитель председателя Совета Федерации по образованию и науке, руководитель ВОО «Воспитатели России» Лариса Тутова и советник министра просвещения РФ Татьяна Волосовец.

Отметим, что в текущем году во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» приняли участие более 12 тыс. педагогов дошкольного образования из всех федеральных округов России. Более 500 работ были присланы на федеральный этап конкурса.

Напомним, что мероприятие организовала всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов. Оно проводится с целью выявления, поддержки и распространения инновационного опыты воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных организаций.